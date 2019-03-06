Із зони ООС нелегально переправляли боєприпаси для продажу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На Харківщині 27-річний чоловік здійснював постачання боєприпасів із зони проведення ООС з метою подальшого збуту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Оперативники встановили особу із кримінального середовища, яка за сприянням співучасника одержувала із зони проведення операції Об’єднаних сил боєприпаси з метою подальшого збуту“, - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, чоловік спілкувався з потенційними замовниками через один з популярних месенджерів, а оплату за боєприпаси отримував через електронну платіжну систему.
Правоохоронці задокументували факт збуту зловмисником двох гранат РГД -5. Під час подальших слідчих дій у зловмисника було вилучено один пістолет ТТ.
За вчинене правопорушення чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
Як повідомляв УНН, на Київщині затримано торговців зброєю.