Из зоны ООС нелегально переправляли боеприпасы для продажи

"Оперативники установили личность из криминальной среды, которая при содействии соучастника получала из зоны проведения операции Объединенных сил боеприпасы с целью дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина общался с потенциальными заказчиками через один из популярных мессенджеров, а оплату за боеприпасы получал через электронную платежную систему.

Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником двух гранат РГД-5. Во время дальнейших следственных действий у злоумышленника было изъято один пистолет ТТ.

За совершенное правонарушение мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Как сообщал УНН, в Киевской области задержали торговцев оружием.