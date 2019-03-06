Из зоны ООС нелегально переправляли боеприпасы для продажи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Харьковской области 27-летний мужчина осуществлял поставки боеприпасов из зоны проведения ООС с целью дальнейшего сбыта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Оперативники установили личность из криминальной среды, которая при содействии соучастника получала из зоны проведения операции Объединенных сил боеприпасы с целью дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчина общался с потенциальными заказчиками через один из популярных мессенджеров, а оплату за боеприпасы получал через электронную платежную систему.
Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником двух гранат РГД-5. Во время дальнейших следственных действий у злоумышленника было изъято один пистолет ТТ.
За совершенное правонарушение мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Как сообщал УНН, в Киевской области задержали торговцев оружием.