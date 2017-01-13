Із загиблим в АТО військовослужбовцем попрощаються на Кіровоградщині

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. У неділю, 15 січня, у смт. Знам’янка Друга на Кіровоградщині відбудеться громадянська панахида за загиблим учасником АТО Сергієм Трубіним. Про це поінформували у прес-службі Знам’янської міської ради, повідомляє УНН.

Громадянська панахида за загиблим розпочнеться біля Будинку культури смт. Знам’янка Друга о 12.00 годині.

Відповідно до розпорядження міського голови, в цей день будуть приспущені Державні прапори із жалобними стрічками на підприємствах, установах та організаціях міста, скасовані всі розважальні та спортивні заходи.

Довідка. С.Трубін - житель смт. Знам'янка Друга, загинув 8 січня 2017 року в зоні АТО.

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