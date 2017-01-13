Із загиблим в АТО військовослужбовцем попрощаються на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. У неділю, 15 січня, у смт. Знам’янка Друга на Кіровоградщині відбудеться громадянська панахида за загиблим учасником АТО Сергієм Трубіним. Про це поінформували у прес-службі Знам’янської міської ради, повідомляє УНН.
Громадянська панахида за загиблим розпочнеться біля Будинку культури смт. Знам’янка Друга о 12.00 годині.
Відповідно до розпорядження міського голови, в цей день будуть приспущені Державні прапори із жалобними стрічками на підприємствах, установах та організаціях міста, скасовані всі розважальні та спортивні заходи.
Довідка. С.Трубін - житель смт. Знам'янка Друга, загинув 8 січня 2017 року в зоні АТО.