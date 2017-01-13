С погибшим в АТО военнослужащим попрощаются в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. В воскресенье, 15 января, в пгт. Знаменка Вторая в Кировоградской области состоится гражданская панихида по погибшему участнику АТО Сергею Трубину. Об этом сообщили в пресс-службе Знаменского городского совета, сообщает УНН.
Гражданская панихида по погибшему начнется возле Дома культуры с. Знаменка Вторая в 12.00.
Согласно распоряжению городского головы, в этот день будут приспущены государственные флаги с траурными лентами на предприятиях, учреждениях и организациях города, отменены все развлекательные и спортивные мероприятия.
Справка. С.Трубин - житель пгт. Знаменка Вторая, погиб 8 января 2017 года в зоне АТО.