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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Із Умані вертольотом евакуювали хворого хасида

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Інформація про екстрену ситуацію із 40 річним хасидом, яка потребує термінового хірургічного втручання, надійшла до зведеного рятувального загону Управління сьогодні, близько 17-ї години, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС. 

Із Умані вертольотом евакуювали хворого хасида

Як зазначено у повідомленні, під час релігійних заходів пов'язаних із святкуванням Нового року за єврейським часописом - Рош ха-Шана, одному з хасидів стало зле.

"Після консультацій з еврейськими медиками, з діагнозом гострий живіт, який часто потребує невідкладної хірургічної допомоги, хасида каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до базового табору зведеного загону ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Для оперативної евакуації хворого туриста довелося задіяти вертоліт ЕС-145 ДСНС. Потерпілий, громадянин Канади, був доставлений до міста Київ, де в роботу включилися лікарі швидкої медичної допомоги, відзначили правоохоронці.

Нагадаємо, на час святкування Рош га-Шана до Умані направили рятувальній вертоліт.

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