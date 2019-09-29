Из Умани вертолетом эвакуировали больного хасида
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Информация об экстренной ситуации с 40 летним хасидом, которая требует срочного хирургического вмешательства, поступила к сводному спасательному отряду Управления сегодня, около 17 часов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как отмечается в сообщении, во время религиозных мероприятий, связанных с празднованием Нового года по еврейскому журналом - Рош га-Шана, одному из хасидов стало плохо.
"После консультаций с еврейскими медиками, с диагнозом острый живот, который часто требует неотложной хирургической помощи, хасид каретой скорой помощи был доставлен в базовый лагерь сводного отряда ГСЧС", - говорится в сообщении.
Для оперативной эвакуации заболевшего туриста пришлось задействовать вертолет ЕС-145 ГСЧС. Потерпевший, гражданин Канады, был доставлен в город, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи, отметили правоохранители.
Напомним, на время празднования Рош га-Шана в Умань направили спасательной вертолет.