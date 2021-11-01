Із Туреччини депортують сімох сирійських біженців через флешмоб із бананами в TikTok
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада Туреччини оголосила про депортацію сімох сирійських біженців, які в межах флешмобу зняли для соціальної мережі TikTok “провокативні” відео, як вони їдять банани. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний директорат із питань міграції Туреччини та на видання Insider.
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Відео, де сирійці їдять банани, — частина флешмобу, який виник через публікацію жителя Стамбула. Він поскаржився, що не може дозволити собі банан, тоді як сирійські біженці купують фрукти кілограмами.
Усього затримано 11 сирійців. Їх обвинувачують у “підбурюванні до ненависті та ворожості чи приниженні турецького народу”.
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Флешмоб породили помилкові думки про те, що сирійські біженці живуть у розкоші завдяки грошам платників податків.
За даними Центру досліджень економічної політики, 45% сирійських біженців у Туреччині живуть у злиднях, а 14% — у крайній бідності.
У Туреччині проживає понад 3,6 млн сирійських біженців. Турецький народ обвинувачує їх у колапсі економіки.
За даними Центру дослідження міграції та інтеграції, 72% вважають, що сирійські біженці завдають шкоди соціокультурній структурі Туреччини, а 74% вважають, що через біженців громадські послуги або погіршаться, або зменшаться.
Türkiye’de yaşayan Suriye’liler sosyal medyada muz yeme akımı başlattı pic.twitter.com/3xUvPSFvFm— Politic Türk (@politicturk) October 25, 2021