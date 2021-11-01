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Із Туреччини депортують сімох сирійських біженців через флешмоб із бананами в TikTok

Київ • УНН

 • 17307 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада Туреччини оголосила про депортацію сімох сирійських біженців, які в межах флешмобу зняли для соціальної мережі TikTok “провокативні” відео, як вони їдять банани. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний директорат із питань міграції Туреччини та на видання Insider.

Із Туреччини депортують сімох сирійських біженців через флешмоб із бананами в TikTok

Деталі

Відео, де сирійці їдять банани, — частина флешмобу, який виник через публікацію жителя Стамбула. Він поскаржився, що не може дозволити собі банан, тоді як сирійські біженці купують фрукти кілограмами.

Усього затримано 11 сирійців. Їх обвинувачують у “підбурюванні до ненависті та ворожості чи приниженні турецького народу”.

Додамо

Флешмоб породили помилкові думки про те, що сирійські біженці живуть у розкоші завдяки грошам платників податків.

За даними Центру досліджень економічної політики, 45% сирійських біженців у Туреччині живуть у злиднях, а 14% — у крайній бідності.

У Туреччині проживає понад 3,6 млн сирійських біженців. Турецький народ обвинувачує їх у колапсі економіки.

За даними Центру дослідження міграції та інтеграції, 72% вважають, що сирійські біженці завдають шкоди соціокультурній структурі Туреччини, а 74% вважають, що через біженців громадські послуги або погіршаться, або зменшаться.

Türkiye’de yaşayan Suriye’liler sosyal medyada muz yeme akımı başlattı pic.twitter.com/3xUvPSFvFm

— Politic Türk (@politicturk) October 25, 2021

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