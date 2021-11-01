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Из Турции депортируют семерых сирийских беженцев из-за флешмоба с бананами в TikTok

Киев • УНН

 • 17307 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Власти Турции объявили о депортации семерых сирийских беженцев, которые в рамках флешмоба сняли для социальной сети TikTok “провокационные” видео, как они едят бананы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный директорат по вопросам миграции Турции и на издание Insider.

Из Турции депортируют семерых сирийских беженцев из-за флешмоба с бананами в TikTok

Детали

Видео, где сирийцы едят бананы, — часть флешмоба, который возник из-за публикации жителя Стамбула. Он пожаловался, что не может позволить себе банан, тогда как сирийские беженцы покупают фрукты килограммами.

Всего задержано 11 сирийцев. Их обвиняют в “подстрекательстве к ненависти и вражды или унижении турецкого народа”.

Добавим

Флешмоб породили ложные мысли о том, что сирийские беженцы живут в роскоши благодаря деньгам налогоплательщиков.

По данным Центра исследований экономической политики, 45% сирийских беженцев в Турции живут в нищете, а 14% — в крайней бедности.

В Турции проживает более 3,6 млн сирийских беженцев. Турецкий народ обвиняет их в коллапсе экономики.

По данным Центра исследования миграции и интеграции, 72% считают, что сирийские беженцы наносят вред социокультурной структуре Турции, а 74% считают, что из-за беженцев общественные услуги либо ухудшатся, или уменьшатся.

Türkiye’de yaşayan Suriye’liler sosyal medyada muz yeme akımı başlattıpic.twitter.com/3xUvPSFvFm

— Politic Türk (@politicturk)October 25, 2021

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