Із сектору Гази хочуть евакуюватися 357 українців, серед яких 208 жінок - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Із сектору Гази висловили бажання евакуюватися 357 українців, серед яких 208 жінок, але наразі можливості виїхати немає, іде робота над отриманням дозволу на якнайшвидше вивезення людей. Про це у четвер УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Цитата
"357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву", - повідомив Ніколенко.
Деталі
Зі слів речника МЗС, українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв'язок.
"Водночас контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні сектору Гази та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає. Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо
У МЗС України мають підтверджену інформацію про 21 загиблого українця в Ізраїлі, а також одного зниклого безвісти, у секторі Гази - 3 загиблих.