Из сектора Газа хотят эвакуироваться 357 украинцев, среди которых 208 женщин - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Из сектора Газа выразили желание эвакуироваться 357 украинцев, среди которых 208 женщин, но пока возможности выехать нет, идет работа над получением разрешения на скорейший вывоз людей. Об этом в четверг УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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"357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава", - сообщил Николенко.
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По словам спикера МИД, украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь.
"В то же время контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности выехать пока нет. Это касается не только наших граждан, но и граждан других государств. МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей", - отметил Николенко.
Напомним
В МИД Украины имеют подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце в Израиле, а также одном пропавшем без вести, в секторе Газа - 3 погибших.