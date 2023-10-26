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Из сектора Газа хотят эвакуироваться 357 украинцев, среди которых 208 женщин - МИД

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Из сектора Газа выразили желание эвакуироваться 357 украинцев, среди которых 208 женщин, но пока возможности выехать нет, идет работа над получением разрешения на скорейший вывоз людей. Об этом в четверг УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Из сектора Газа хотят эвакуироваться 357 украинцев, среди которых 208 женщин - МИД

Цитата

"357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава", - сообщил Николенко.

Детали

По словам спикера МИД, украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь.

"В то же время контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности выехать пока нет. Это касается не только наших граждан, но и граждан других государств. МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей", - отметил Николенко.

Напомним

В МИД Украины имеют подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце в Израиле, а также одном пропавшем без вести, в секторе Газа - 3 погибших.

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