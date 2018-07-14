Із Сектора Гази запустили понад 100 ракет і снарядів у бік Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Понад 100 ракет і снарядів були запущені в суботу по території Ізраїлю радикалами зі сектора Гази. Про це повідомив під час брифінгу для іноземних журналістів бригадний генерал ізраїльських сил ППО Цвіка Хаймович, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“За 18 годин більше 100 ракет і снарядів були запущені рухом ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями зі сектора Гази в Ізраїль”, — сказав він. За словами Хаймовича, “ПВО Ізраїлю перехопили понад 20 снарядів”. “Це — найбільше зіткнення в секторі Гази зі моменту операції „Незламна скеля“ рівно чотири роки тому”, — додав генерал. “Армія оборони Ізраїлю у відповідь продовжує завдавати ударів по численним військовим цілям, включаючи табори і штаби ХАМАС у секторі Гази”, — повідомив військовий.
Нагадаємо, раніше в суботу троє ізраїльтян отримали осколкові поранення в результаті розриву запущеного зі сектора Гази снаряда в ізраїльському місті Сдерот, що прилягає до палестинського приморського анклаву. Обмін ударами почався в перші години суботи зі того, що ВПС Ізраїлю вразили півтора десятка цілей ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зіткнення на кордоні в п’ятницю.
Радикали почали запускати палаючих повітряних зміїв і кулі в бік Ізраїлю під час масової протестної акції, що розпочалася в 30 березня поточного року і отримала назву “Марш повернення”. Ізраїльська армія вже змогла пристосувати недорогі цивільні безпілотники для боротьби з цією загрозою, але не всі кулі вдається перехопити. Збиток від пожеж, викликаних повітряними зміями на території Ізраїлю, за даними ЗМІ, вже обчислюється мільйонами доларів.
Кількість жертв зіткнень на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази серед палестинського населення перевищила 140 осіб. Відзначається, що в ході зіткнень постраждали понад 13 тис. 190 осіб арабів отримали поранення різної тяжкості або отруєння газом, який використовує ізраїльська поліція для розгону демонстрантів. Приводом для протестів стало офіційне перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, яке відбулося у понеділок, 14 травня.