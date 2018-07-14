Из Сектора Газа запустили более 100 ракет и снарядов в сторону Израиля

“За 18 часов 100 ракет и снарядов были запущены движением ХАМАС и другими террористическими группировками из сектора Газы в Израиль”, — сказал он. По словам Хаймовича, “ПВО Израиля перехватили более 20 снарядов”. “Это — самое крупное столкновение в секторе Газа с момента операции „Несокрушимая скала“ ровно четыре года назад”, — добавил генерал. “Армия обороны Израиля в ответ продолжает наносить удары по многочисленным военным целям, включая лагеря и штабы ХАМАС в секторе Газа”, — сообщил военный.

Напомним, ранее в субботу трое израильтян получили осколочные ранения в результате разрыва запущенного с сектора Газы снаряда в израильском городе Сдерот, прилегающей к палестинскому приморского анклава. Обмен ударами начался в первые часы субботы с того, что ВВС Израиля поразили полтора десятка целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и столкновения на границе в пятницу.

Радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля во время массовой акции протеста, которая началась в 30 марта текущего года и получила название “Марш возвращения”. Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных воздушными змеями на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

Число жертв столкновений на границе Израиля с сектором Газа среди палестинского населения превысила 140 человек. Отмечается, что в ходе столкновений пострадали более 13 тыс. 190 человек арабов получили ранения различной тяжести или отравления газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов. Поводом для протестов стало официальное переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник, 14 мая.