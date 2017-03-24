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Із одеської багатоповерхівки випала любителька селфі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 березня. УНН. Двадцятирирічна мешканка Харкова, яка тимчасово проживала в Одесі, випала із вікна під час спроби зробити унікальне фото. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП.

Смертельне падіння відбулося по вул. Ільфа і Петрова із 8 поверху житлового будинку. Медики, що приїхали на місце події, спробували надати допомогу постраждалій дівчині, але, на жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям.

Хлопець загиблої розповів, що дівчина випала з вікна при спробі зробити селфі. Відомості про смерть дівчини внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 ККУ.

Нагадаємо, відвідувач музею Хіршхорна та саду скульптур у Вашингтоні пошкодив скульптуру художниці Яйої Кусами, чиї роботи вважаються одними з найдорожчих серед сучасних митців. Інцидент стався під час спроби зробити селфі.

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