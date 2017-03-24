С одесской многоэтажки выпала любительница селфи
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 марта. УНН. Двадцатилетняя жительница Харькова, которая временно проживала в Одессе, выпала из окна при попытке сделать уникальное фото. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП.
Смертельное падение произошло по ул. Ильфа и Петрова с 8 этажа жилого дома. Медики, приехавшие на место происшествия, попытались оказать помощь пострадавшей девушке, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Парень погибшей рассказал, что девушка выпала из окна при попытке сделать селфи. Сведения о смерти девушки внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК.
Напомним, посетитель музея Хиршхорн и сада скульптур в Вашингтоне повредил скульптуру художницы Яёй Кусамы, чьи работы считаются одними из самых дорогих среди современных художников. Инцидент произошел во время попытки сделать селфи.