С одесской многоэтажки выпала любительница селфи

Смертельное падение произошло по ул. Ильфа и Петрова с 8 этажа жилого дома. Медики, приехавшие на место происшествия, попытались оказать помощь пострадавшей девушке, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Парень погибшей рассказал, что девушка выпала из окна при попытке сделать селфи. Сведения о смерти девушки внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК.

Напомним, посетитель музея Хиршхорн и сада скульптур в Вашингтоне повредил скульптуру художницы Яёй Кусамы, чьи работы считаются одними из самых дорогих среди современных художников. Инцидент произошел во время попытки сделать селфи.