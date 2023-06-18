Із фронту ліквідованих «вагнерівців» вивозять КАМАЗами – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Із фронту ліквідованих найманців російського пвк «вагнер» окупанти вивозять КАМАЗами. Через великі втрати "вагнерівців" нових бійців шукають всюди, бо у тюрмах залишилося мало тих, хто підходить. Про це російський військовий розказав у розмові із своєю дружиною, запис розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
Цитата
«На зонах дуже мало людей залишилося, які їм підходять. І вони зараз уже починають шукати всюди. Великі втрати просто у «Вагнера».
Знайомий, який зараз у «Вагнері», сказав, що він на машині катається, і він понад 15 рейсів робить на день – повністю КАМАЗ забитий трупами», - заявив росіянин.
Деталі
Дружина російського військового розповіла, що вона знайшла у поштовій скриньці лист, у якому містилося запрошення на вступ до пвк «вагнер». За її словами, ці листівки є у кожній поштовій скриньці.
Його дружина на запитання, що у листах, заявила, що йдеться про кращу підготовку з висококваліфікованими інструкторами, страхування здоров’я і життя, гарантію усіх виплат. У цій листівці також стверджується, нібито у них сучасний спецодяг, краще спорядження і озброєння.
На що російський військовий сказав: «Нудно буде – у «вагнер» піду. Кудись у Африку».
Доповнення
У Бахмуті знищена 21 тисяча «вагнерівців», 60 тисяч поранено. Про це раніше повідомляв Президент України Володимир Зеленський.