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С фронта ликвидированных "вагнеровцев" вывозят КАМАЗами - разведка

Киев • УНН

 • 2872277 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. С фронта ликвидированных наемников российского пвк «вагнер» оккупанты вывозят КАМАЗами. Из-за больших потерь "вагнеровцев" новых бойцов ищут везде, потому что в тюрьмах осталось мало тех, кто подходит. Об этом российский военный рассказал в разговоре со своей женой, запись разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

С фронта ликвидированных "вагнеровцев" вывозят КАМАЗами - разведка

Цитата

«На зонах очень мало людей осталось, которые им подходят. И они сейчас уже начинают искать везде. Большие потери просто у «Вагнера».

Знакомый, который сейчас в «Вагнере», сказал, что он на машине катается, и он более 15 рейсов делает в день – полностью КАМАЗ забитый трупами», - заявил россиянин.

Детали

Жена российского военного рассказала, что она нашла в почтовом ящике письмо, в котором содержалось приглашение на вступление в пвк «вагнер». По ее словам, эти листовки есть в каждом почтовом ящике.

Его жена на вопрос, что в письмах, заявила, что речь идет о лучшей подготовке с высококвалифицированными инструкторами, страховании здоровья’и жизни, гарантии всех выплат. В этой листовке также утверждается, якобы у них современная спецодежда, лучшее снаряжение и вооружение.

На что российский военный сказал: «Скучно будет – в «вагнер» пойду. Куда-нибудь в Африку».

Дополнение

В Бахмуте уничтожена 21 тысяча «вагнеровцев», 60 тысяч ранены. Об этом ранее сообщал Президент Украины Владимир Зеленский. 

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