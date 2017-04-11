Із другого затриманого через напад у Стокгольмі зняли підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У прокуратурі Швеції у вівторок заявили про зняття обвинувачень проти другого підозрюваного у скоєнні нападу в Стокгольмі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Таким чином прокуратура вирішила відкликати ордер щодо арешту підозрюваного, оскільки для цього відсутні підстави.
Утім, як повідомляється, затриманий чоловік не буде відпущений на свободу у зв'язку з ухваленим раніше рішенням щодо його депортації з території Швеції.
Раніше у вівторок у скоєнні злочину зізнався 39-річний громадянин Узбекистану Рахмат Акілов.
Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма 7 квітня загинуло четверо і було травмовано 15 осіб.
Р.Акілова підозрюють у тому, що він керував викраденим автомобілем. При цьому чоловік перебував у країні нелегально, оскільки, за даними шведської влади, раніше було ухвалене рішення щодо його депортації.
Невдовзі після нападу його затримали правоохоронці. 9 квітня у шведському суді підтвердили, що окрім Р.Акілова за підозрою у скоєнні нападу був затриманий ще один чоловік.