С другого задержанного за нападения в Стокгольме сняли подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В прокуратуре Швеции во вторник заявили о снятии обвинений против второго подозреваемого в совершении нападения в Стокгольме, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Таким образом прокуратура решила отозвать ордер об аресте подозреваемого, поскольку для этого отсутствуют основания.
Впрочем, как сообщается, задержанный мужчина не будет отпущен на свободу в связи с принятым ранее решением о его депортации с территории Швеции.
Ранее во вторник в совершении преступления признался 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов.
Напомним, в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма 7 апреля погибли четыре и травмированы 15 человек.
Р.Акилова подозревают в том, что он руководил похищенным автомобилем. При этом мужчина находился в стране нелегально, поскольку, по данным шведских властей, ранее было принято решение о его депортации.
Вскоре после нападения его задержали правоохранители. 9 апреля во шведском суде подтвердили, что кроме Р.Акилова по подозрению в совершении нападения был задержан еще один человек.