Із білорусі почали вивозити запаси боєприпасів до рф - ЗМІ

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За інформацією @belzhd_live, у цих вагонах здійснюватиметься вивезення боєприпасів з білорусі до рф. Повідомляється, що зараз навантаження ведеться на багатьох великих артилерійських базах озброєння та боєприпасів. Наприклад, вантажні роботи ведуться у ВЧ 67878 (це 46-й арсенал ракет та боєприпасів) у населеному пункті Бронна Гора.

«Кількість боєприпасів настільки велика, що навантаження самотужки організувати не можуть і відряджують військовослужбовців з інших підрозділів на допомогу», - пише Співтовариство залізничників білорусі.

Після завантаження групи вагонів (по 6-10 одиниць) відправляють на станції Мінського залізничного вузла і вже там їх «причіплюють» до звичайних вантажних поїздів і відправляють (по маршруту: Мінськ - Орша - стик. Червоне - Смоленськ) на станції призначення в рф.

Додамо

рф спробує втягнути білорусь у війну з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.