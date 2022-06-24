Из беларуси начали вывозить запасы боеприпасов в рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Телеграмм-канал @belzhd_live сообщил, что в беларуси началась загрузка боеприпасов в 100 крытых вагонов под перевозку взрывных материалов, которые в БелЖД арендовало Управление военных сообщений рб и Центральное управление военных сообщений мо рф, пишет УНН.
Детали
По информации @belzhd_live, в этих вагонах будет производиться вывоз боеприпасов из беларуси в рф. Сообщается, что нагрузка сейчас ведется на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов. К примеру, грузовые работы ведутся в ВЧ 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора.
«Количество боеприпасов настолько велико, что нагрузки самостоятельно организовать не могут и командируют военнослужащих из других подразделений в помощь», - пишет Сообщество железнодорожников беларуси.
После загрузки группы вагонов (по 6-10 единиц) отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их «прицепляют» к обычным грузовым поездам и отправляют (по маршруту: Минск – Орша – стык. Красное – Смоленск) на станции назначения в рф.
Добавим
рф попытается втянуть беларусь в войну с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению.