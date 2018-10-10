Із 10 по 12 жовтня ВМС України проведуть навчання в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Військово-морські сили України проведуть навчання в Азовському морі з 10 по 12 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Бердянської міської ради.
Зазначається, що навчання ВМС України проводитимуть у Бердянську та Бердянському районі. Зокрема військовослужбовці Збройних сил проведуть бойові заходи із виконання практичних стрільб.
“Командування звертається до населення з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій. Наголошується, що це практичні навчання”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, підрозділи Міністерства внутрішніх справ України планують посилити свою присутність в Азовському морі через дії РФ.
Як повідомляв УНН, міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.