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Із 10 по 12 жовтня ВМС України проведуть навчання в Азовському морі

Із 10 по 12 жовтня ВМС України проведуть навчання в Азовському морі

Київ • УНН

 • 8955 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Військово-морські сили України проведуть навчання в Азовському морі з 10 по 12 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Бердянської міської ради.

Зазначається, що навчання ВМС України проводитимуть у Бердянську та Бердянському районі. Зокрема військовослужбовці Збройних сил проведуть бойові заходи із виконання практичних стрільб.

“Командування звертається до населення з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій. Наголошується, що це практичні навчання”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи Міністерства внутрішніх справ України планують посилити свою присутність в Азовському морі через дії РФ.

Як повідомляв УНН, міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.

Українські Національні Новини

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