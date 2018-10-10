Із 10 по 12 жовтня ВМС України проведуть навчання в Азовському морі

Зазначається, що навчання ВМС України проводитимуть у Бердянську та Бердянському районі. Зокрема військовослужбовці Збройних сил проведуть бойові заходи із виконання практичних стрільб.

“Командування звертається до населення з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій. Наголошується, що це практичні навчання”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи Міністерства внутрішніх справ України планують посилити свою присутність в Азовському морі через дії РФ.

Як повідомляв УНН, міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.