С 10 по 12 октября ВМС Украины проведут учения в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Военно-морские силы Украины проведут учения в Азовском море с 10 по 12 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского городского совета.
Отмечается, что учения ВМС Украины будут проводить в Бердянске и Бердянском районе. В частности военнослужащие Вооруженных сил проведут боевые мероприятия по выполнению практических стрельб.
“Командование обращается к населению с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие. Отмечается, что это практические занятия”, — говорится в сообщении.
Напомним, подразделения Министерства внутренних дел Украины планируют усилить свое присутствие в Азовском море из-за действий РФ.
Как сообщал УНН, международный трибунал, который рассматривает дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 года начнёт слушания по юрисдикции по делу Украины против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву.