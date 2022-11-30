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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російські треки на стрімінгах - нові ракети для ворогів: Федоров закликав слухати українське

Російські треки на стрімінгах - нові ракети для ворогів: Федоров закликав слухати українське

Київ • УНН

 • 1353401 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram закликає громадян України слухати українське, зауваживши, що російські виконавці в трендах України на стрімінгових сервісах - це нові танки та ракети для ворогів, передає УНН.

Цитата

«Чи знали ви, що російські виконавці в трендах України на стрімінгових сервісах - це не лише культурна окупація, а ще й нові танки та ракети для ворогів? Наприклад, ви прослуховуєте трек умовного російського гурту на Apple Music, Spotify або Youtube Music. Гурт отримує гроші за монетизацію, а потім сплачує податки до бюджету рф», - написав він.

Деталі

Федоров зазначив, що "левова частка російського бюджету йде на «оборону», а якщо коректніше — на вбивство українців та обстріли українських міст".

Так, за даними Мінцифри, якщо українці послухали пісню російського виконавця 1 млн разів, то його команда отримає близько 8 тисяч доларів. Наприклад, у 2019 році російський музичний ринок сплатив 277,6 млн доларів податків. Їх вистачить, щоб профінансувати понад 5 тисяч солдатів російської армії на рік.

"Тому кожен завантажений чи куплений альбом музиканта з росії — це зброя для армії окупантів", - наголосив Федоров.

"Але це можна виправити. Перевірити свій Spotify, Apple Music, Youtube Music та видалити звідти всі російські треки. Ну і не забувайте підтримувати класних українських виконавців. Крім того, гурт Калуш підготував плейлисти з сучасною українською музикою. Слухайте та підтримуйте українське!" - наголосив Федоров.

Так, Мінцифра разом із Kalush Orchestra запускають проєкт "Музична мобілізація", адже кожна прослухана російська пісня спонсорує війну в Україні.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7273-д про заборону публічного виконання російських пісень, а також їхнього використання на радіо і ТБ. 

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