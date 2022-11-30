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Российские треки на стримингах – новые ракеты для врагов: Федоров призвал слушать украинское

Киев • УНН

 • 1353398 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram призывает граждан Украины слушать украинское, заметив, что российские исполнители в трендах Украины на стриминговых сервисах – это новые танки и ракеты для врагов, передает УНН.

Цитата

«Знали ли вы, что российские исполнители в трендах Украины на стриминговых сервисах – это не только культурная оккупация, но и новые танки и ракеты для врагов? К примеру, вы прослушиваете трек условной российской группы на Apple Music, Spotify или Youtube Music. Группа получает деньги за монетизацию, а затем платит налоги в бюджет рф», - написал он.

Детали

Федоров отметил, что "львиная доля российского бюджета идет на «оборону», а если корректнее — на убийства украинцев и обстрелы украинских городов".

Так, по данным Минцифры, если украинцы послушали песню российского исполнителя 1 млн раз, то его команда получит около 8 тысяч долларов. К примеру, в 2019 году российский музыкальный рынок уплатил 277,6 млн долларов налогов. Их хватит, чтобы профинансировать более 5 тысяч солдат российской армии в год.

"Поэтому каждый загруженный или купленный альбом музыканта из россии — это оружие для армии оккупантов", - подчеркнул Федоров.

"Но это можно исправить. Проверить свой Spotify, Apple Music, Youtube Music и удалить оттуда все российские треки. Ну и не забывайте поддерживать классных украинских исполнителей. Кроме того, группа Калуш подготовила плейлисты с современным украинским музыкой. Слушайте и поддерживайте украинское!" – подчеркнул Федоров.

Так, Минцифра вместе с Kalush Orchestra запускают проект "Музыкальная мобилизация", ведь каждая прослушанная российская песня спонсирует войну в Украине.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7273-д о запрете публичного исполнения российских песен, а также их использовании на радио и ТВ. 

Украинские Национальные Новости

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