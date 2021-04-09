Івченко: введення військ НАТО через ескалацію ситуації на Донбасі малоймовірне

Цитата:

“Країни, які сьогодні проводять перемовини та хочуть показати свою силу на європейському континенті — Франція і Німеччина. І їхня позиція дуже дипломатична, щоб цей конфлікт не зробити взагалі полем бою, а все-таки дипломатично вирішити. Я не вірю просто в те, що НАТО може прийти сюди військами. Може, окремі країни, але при цьому це буде ескалація”, — вважає народний депутат.

Деталі

Вадим Івченко пояснює, що країни-члени НАТО це прекрасно розуміють, тому їхня підтримка, ймовірно, буде зосереджена здебільшого на матеріальній допомозі.

“Такі країни, як США, чітко розуміють, що краще допомогти фінансами, зброєю, стандартами, ніж сюди йти військами”, — зауважив він.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України повідомив, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні.

Доповнення

Нагадаємо, нардеп Вадим Івченко раніше пояснив, чому Мінські домовленості не працюють і що необхідно змінити, щоб ситуація зсунулась з мертвої точки.