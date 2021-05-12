Івченко розповів, що треба зробити перед відкриттям ринку землі в Україні

Цитата

“Жодна країна не відкривала ринок землі без ресурсів. Потрібна працююча банківська система, яка дає можливість давати кредити тим, хто буде купувати землю, ризикувати, брати кредит, створювати господарства, купувати комбайни, трактори, сівалки, залучати людей і створювати аграрний бізнес. У нас кредитування так не працює. Навіть якщо закладете свою квартиру у Києві — вам ніхто під цю заставу кошти на ринок землі не дасть, бо треба, щоб ви показали, який у вас є бізнес, щоб цей бізнес віддавав кошти. А у нас багато фермерів не оформлені: 4 млн людей створюють аграрну продукцію в країні, ми з вами їмо їхню продукцію, а вони не зареєстровані як фермери”, — пояснив народний депутат.

Деталі

Саме через вади запропонованої владою земельної реформи та відсутність кредитування для фермерів-одноосібників, на думку Вадима Івченка, доступ до купівлі землі отримають виключно ті, хто має гроші, але не працює на землі.

“Другою умовою є обов’язкове обмеження (продажу землі — ред.): лише 100 га і виключно для фізосіб. Бо жодна країна у світі не може подивитися, яким чином продаються корпоративні права. Німці, наприклад, не розуміють зараз: чи то росіяни, чи то американці, чи африканці працюють на їхній землі. Я вже не кажу про те, що досвід Латвії та Литви показує: купили іноземці, а тепер здають місцевим фермерам, щоб вони обробляли”, — зауважив Вадим Івченко.

Виходячи з цього, народний депутат переконаний, що реформа не розрахована на українського фермера, а створена виключно для “викачування” грошей з української землі.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим в контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.