Ивченко рассказал, что нужно сделать перед открытием рынка земли в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Ни одна страна не открывала рынок земли без предоставления фермерам доступа к финансовым ресурсам с помощью эффективной банковской кредитовальной системы. Об этом и о других важных предпосылках введения продажи земли в эфире телеканала KyivLive рассказал член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко.
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“Ни одна страна не открывала рынок земли без ресурсов. Нужна работающая банковская система, которая дает возможность давать кредиты тем, кто будет покупать землю, рисковать, брать кредит, создавать хозяйства, покупать комбайны, тракторы, сеялки, привлекать людей и создавать аграрный бизнес. У нас кредитование так не работает. Даже если заложите свою квартиру в Киеве — вам никто под этот залог средства на рынке земли не даст, потому что нужно, чтобы вы показали, какой у вас бизнес, чтобы этот бизнес отдавал деньги. А у нас многие фермеры не оформлены: 4 млн людей создают аграрную продукцию в стране, мы с вами едим их продукцию, а они не зарегистрированы как фермеры”, — пояснил депутат.
Детали
Именно из-за недостатков предложенной властями земельной реформы и отсутствия кредитования для фермеров единоличников, по мнению Вадима Ивченко, доступ к покупке земли получат исключительно те, кто имеет деньги, но не работает на земле.
“Вторым условием является обязательное ограничение (продажи земли — ред.): всего 100 га и исключительно для физлиц. Поскольку ни одна страна в мире не может посмотреть, каким образом продаются корпоративные права. Немцы, например, не понимают сейчас: то русские, то американцы, или африканцы работают на их земле. Я уже не говорю о том, что опыт Латвии и Литвы показывает: купили иностранцы, а теперь сдают местным фермерам, чтобы они обрабатывали”, — отметил Вадим Ивченко.
Исходя из этого, народный депутат убежден, что реформа не рассчитана на украинского фермера, а создана исключительно для “выкачивания” денег из украинской земли.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета “Европейский Шелковый путь” и Фонда ООН по Глобального Устойчивого Развития. Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространение европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к “Европейскому Шелкового пути”.