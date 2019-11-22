Іванісова не зможуть повернути у фракцію "Слуги народу" - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ми вже не зможемо повернути Романа Іванісова, який був засуджений за згвалтування, у фракцію. На цьому наголосив голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі радіо ”Новое время”, передає УНН.
Корнієнко нагадав, що Іванісов призупинив участь у фракції.
"... думаю, що після тієї всієї інформації, ми вже не зможемо його повернути у фракцію, навіть якщо він захоче”, - зазначив він.
Корнієнко додав, що фракція збереться на засідання 2 грудня, де рішення щодо Іванісова буде "формалізовано".
Він також додав, що їм ще належить закрити питання щодо Ганни Скороход та Антона Полякова.
Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму.
Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.
Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.
Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.
Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.
Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова.