Іванісова не зможуть повернути у фракцію "Слуги народу" - Корнієнко

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ми вже не зможемо повернути Романа Іванісова, який був засуджений за згвалтування, у фракцію. На цьому наголосив голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі радіо ”Новое время”, передає УНН.