Іван Вінник розказав про справжні причини підвищення ціни на газ для населення

“Підвищенням ціни на газ для населення на 23,5 % уряд Володимира Гройсмана підтвердив, що метою його роботи є добробут та сталий розвиток. Але не українського народу, а групи олігархів, які використовують монополізовані ними сектори економіки України для концентрації у своїх руках владних важелів впливу з метою ще більшого збагачення”, - повідомив нардеп.

Він нагадав, що вже неодноразово наголошував на помилковості управлінського рішення про врегулювання ціни на газ для населення на рівні зовнішніх ринкових ставок, що означає скасування пільг та прирівняння ціни на газ для побутових споживачів до ціни для підприємців, а також пропонував шляхи уникнення підвищення ціни для населення.

“Позиція МВФ стосовно блокування подальшого зовнішнього кредитування могла б змінитись, дізнайся вони про підвищення прозорості ринку блакитного палива, що дозволило б унеможливити реалізацію корупційних схем на ринку, і, як наслідок, збільшило б надходження виручки за газ. А, отже, і загального показника платоспроможності нашої держави, як боржника МВФ”, – пояснив Іван Вінник.

За словами нардепа, проблема – у непрозорості переліку споживачів. Серед споживачів газу в Україні виділяється декілька категорій. Перша – це побутові споживачі, тобто населення України, яке має право на пільгові тарифи на газ, видобутий з українських надр, відповідно до ст. 13 Конституції. Друга – це промислові споживачі, основною метою діяльності яких є отримання прибутку, для них і ціна повинна бути ринковою.

“Наразі через відсутність єдиного реєстру споживачів природного газу облгази маніпулюють даними про споживання, завдяки чому формується так званий “небаланс”, під яким слід розуміти кількість спожитого газу, який не віднесено на легальні статті витрат. Це означає, що газ (ціна якого для населення нижча, ніж для промисловості) списують на споживання населення, а продають промисловості. При цьому вартість такого споживання не оплачується взагалі, як наслідок формується недостача, яка називається “небаланс”, – розказав Іван Вінник.

За один опалювальний сезон такий “небаланс” досягає рівня 25 мільярдів гривень і вище. За словами нардепа, ці кошти розкрадаються через облгази, більша частина з яких належить Дмитру Фірташу. А недостачі держава змушена покривати за рахунок газу, імпортованого з-за кордону за ціною набагато вищою, ніж у газа видобутку Укргазвидобування.

Нардеп підкреслив, що в умовах існування таких оборудок Кабінет міністрів прийняв рішення про підвищення тарифів на газ для населення на 23,5% – попри те, що існує альтернативний спосіб вирішення проблеми – встановлення прозорості ринку газу.

Вже більше року у Верховні Раді зареєстрований проект закону 6391-1 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", яким пропонується створення єдиної бази споживачів природного газу та передача відповідної інформації від облгазів до НАК "Нафтагаз України". Створення цієї бази даних дало б можливість отримати фактичний перелік побутових та комерційних споживачів та напряму застосувати норми Конституції, які дозволяють продавати газ населенню по його собівартості.

“Але чи здійснив Уряд чи особисто пан Гройсман якісь кроки для цього? – Ні! Жодних! Уряд Володимира Гройсмана, як і всі попередні до нього, пішов найпростішим шляхом, а саме – підвищив ціну на газ для населення, незважаючи на надскладний стан української економіки, скрутне фінансове становище більшості людей та зменшення самим же Урядом обсягів коштів, які будуть виділятися на субсидії! Результат – подальше погіршення економічного стану населення та… збереження корупційних схем!” – заявив Іван Вінник.

За його словами, єдине, що може зробити Верховна Рада, – це все ж таки зібрати голоси для прийняття проекту закону 6391-1.

“І я вважаю, що всі політичні сили, які мають програми покращення роботи системи ЖКГ, а тим більше – зниження тарифів, просто зобов’язані відкинути свої амбіції та підтримати цей законопроект. Ні, він не знизить тарифи. Але він поставить крапку на безпідставних підвищеннях цін на газ на користь олігархів всіма майбутніми урядами країни”, – запевнив нардеп.