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Иван Винник рассказал об истинных причинах повышения цены на газ для населения

Иван Винник рассказал об истинных причинах повышения цены на газ для населения

Киев  •  УНН

 • 10389 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Верховная Рада должна заблокировать возможность правительства Владимира Гройсмана и должностным лицам будущих правительств финансировать коррупционные схемы Дмитрия Фирташа за счет повышения цен на газ для бытовых потребителей. Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.

“Повышением цены на газ для населения на 23,5% правительство Владимира Гройсмана подтвердило, что целью его работы является благосостояние и устойчивое развитие. Но не украинского народа, а группы олигархов, которые используют монополизированные ими секторы экономики Украины для концентрации в своих руках властных рычагов воздействия с целью еще большего обогащения”, — сообщил нардеп.

Он напомнил, что уже неоднократно отмечал ошибочность управленческого решения об урегулировании цены на газ для населения на уровне внешних рыночных ставок, что означает отмену льгот и приравнивание цены на газ для бытовых потребителей к цене для предпринимателей, а также предлагал пути избежания повышения цены для населения.

“Позиция МВФ относительно блокирования дальнейшего внешнего кредитования могла бы измениться, узнай они о повышении прозрачности рынка голубого топлива, что позволило бы исключить реализацию коррупционных схем на рынке, и, как следствие, увеличило бы поступления выручки за газ. А, следовательно, и общего показателя платежеспособности нашего государства, как должника МВФ”, — пояснил Иван Винник.

По словам нардепа, проблема — в непрозрачности перечня потребителей. Среди потребителей газа в Украине выделяется несколько категорий. Первая — это бытовые потребители, то есть население Украины, что имеет право на льготные тарифы на газ, добываемый из украинских недр, в соответствии со ст. 13 Конституции. Вторая — это промышленные потребители, основной целью деятельности которых является получение прибыли, для них и цена должна быть рыночной.

“Сейчас из-за отсутствия единого реестра потребителей природного газа облгазы манипулируют данными о потреблении, благодаря чему формируется так называемый “небаланс”, под которым следует понимать количество потребленного газа, что не отнесено на легальные статьи расходов. Это означает, что газ (цена которого для населения ниже, чем для промышленности) списывают на потребление населения, а продают промышленности. При этом стоимость такого потребления не оплачивается вообще, как следствие формируется недостача, которая называется “небаланс”, — рассказал Иван Винник.

За один отопительный сезон такой “небаланс” достигает уровня 25 млрд гривен и выше. По словам нардепа, эти средства разворовываются через облгазы, большая часть из которых принадлежит Дмитрию Фирташу. А недостачи государство вынуждено покрывать за счет газа, импортируемого из-за рубежа по цене намного выше, чем у газа добычи Укргаздобычи.

Нардеп подчеркнул, что в условиях существования таких сделок Кабинет министров принял решение о повышении тарифов на газ для населения на 23,5% — несмотря на то, что существует альтернативный способ решения проблемы — установление прозрачности рынка газа.

Уже больше года в Верховной Раде зарегистрирован проект закона 6391-1 “О внесении изменений в Закон Украины “Об обеспечении коммерческого учета природного газа”, которым предлагается создание единой базы потребителей природного газа и передача соответствующей информации от облгазов в НАК “Нефтегаз Украины”. Создание этой базы данных позволило бы получить фактический перечень бытовых и коммерческих потребителей и напрямую применить нормы Конституции, которые позволяют продавать газ населению по его себестоимости.

“Но осуществило ли правительство или лично господин Гройсман какие-то шаги для этого? — Нет Никаких! Правительство Владимира Гройсмана, как и все предыдущие ему, пошло самым простым путем, а именно — повысило цену на газ для населения, несмотря на сложнейшее состояние украинской экономики, тяжелое финансовое положение большинства людей и уменьшение самим же правительством объемов средств, которые будут выделяться на субсидии! Результат — дальнейшее ухудшение экономического состояния населения и ... сохранение коррупционных схем!” - заявил Иван Винник.

По его словам, единственное, что может сделать Верховная Рада, — это все же собрать голоса для принятия проекта закона 6391-1.

“И я считаю, что все политические силы, которые имеют программы улучшения работы системы ЖКХ, а тем более — снижение тарифов, просто обязаны отбросить свои амбиции и поддержать этот законопроект. Нет, он не снизит тарифы. Но он поставит точку на безосновательном повышения цен на газ в пользу олигархов всеми будущими правительствами страны”, - заверил нардеп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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