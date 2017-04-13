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Іудине дерево розквітло в Ужгороді

Іудине дерево розквітло в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Період цвітіння Іудиного дерева, або Церціса китайського, розпочався в Ужгороді, передає кореспондент УНН.

Рослина, яку ще називають багряник європейський, росте не лише в Ужгородському ботанічному саду, але й у парках та скверах обласного центру Закарпаття. Природній же ареал Церціса китайського охоплює Середземномор′я, Ближній та Середній Схід.

Дерево з незвичною формою цвітіння можна зустріти біля будівлі Закарпатської ОДА, на площі Дружби народів, біля історично-культурного центру та Набережній Незалежності.

Унікальною рослину роблять її квіти, які вкривають дерево повністю — молоді гілки, стовбур, кору. У результаті дерево перетворюється на суцільний рожевий кущ. Тисячі квіточок Церціса приваблюють своїм виглядом навіть у формі бутонів, а ось листя на дереві з′явиться вже після періоду цвітіння.

Іудине дерево любить тепло і чутливе до сильних вітрів та коливання температур, тому теплий клімат Закарпаття, зокрема Ужгорода, є комфортним для нього. І якщо зазвичай це дерево має кущову форму та висоту близько двох метрів, то ужгородський багряник доростає до 3-4 метрів.

Цього ж року цвітіння Іудиного дерева збіглося у часі з піком квіту сакури, магнолій та декоративних фруктових дерев.

Нагадаємо, 4 квітня в Ужгороді масово розквітли магнолії.

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