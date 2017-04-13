Иудиное дерево расцвело в Ужгороде

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46116 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103874 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159682 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117923 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117363 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113037 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104617 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154393 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Иудиное дерево расцвело в Ужгороде

Иудиное дерево расцвело в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 70658 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Период цветения Иудиного дерева, или Церциса китайского, начался в Ужгороде, передает корреспондент УНН.

Растение, которое еще называют багрянник европейский, растет не только в Ужгородском ботаническом саду, но и в парках и скверах областного центра Закарпатья. Естественный же ареал Церциса китайского охватывает Средиземноморье, Ближний и Средний Восток.

Дерево с необычной формой цветения можно встретить у здания Закарпатской ОГА, на площади Дружбы народов, у исторического-культурного центра и Набережной Независимости.

Уникальной растение делают ее цветы, которые покрывают дерево полностью — молодые ветви, ствол, кори. В результате дерево превращается в сплошной розовый куст. Тысячи цветочков Церциса привлекают своим видом даже в форме бутонов, а вот листья на дереве появится уже после периода цветения.

Иудиное дерево любит тепло и чувствительное к сильным ветрам и колебания температур, поэтому теплый климат Закарпатья, в частности Ужгорода, является комфортным для него. И если обычно это дерево имеет кустовую форму и высоту около двух метров, то Ужгородский багрянник дорастает до 3-4 метров.

В этом году цветения Иудиного дерева совпало по времени с пиком цвету сакуры, магнолии и декоративных фруктовых деревьев.

Напомним, 4 апреля в Ужгороде массово расцвели магнолии.

Украинские Национальные Новости

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