Італійський прем'єр Драгі та Путін провели переговори: обговорювали Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, щоб обговорити кризу навколо України та двосторонні відносини, йдеться у заяві офісу Драгі у вівторок, передає УНН.
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Два лідери погодилися з необхідністю знайти "стійке та міцне" вирішення української кризи та відновити "клімат взаємної довіри", йдеться у заяві.
Драгі наголосив на важливості зниження напруженості в Україні "у світлі серйозних наслідків, які може мати подальша ескалація кризи".
Російський Кремль в пресрелізі заявив: "У зв'язку з вираженим Маріо Драгі занепокоєнням розвитком ситуації навколо України Володимир Путін дав оцінку діям Києва, який ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань, насамперед із політичних аспектів урегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. Наголошено на необхідності конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського комплексу заходів.
Окрім того, сторони порушили деякі питання двостороннього порядку денного, що стосуються взаємодії в торговельно-економічній та енергетичній галузях.
"Володимир Путін підтвердив готовність і надалі забезпечувати стабільне постачання російського природного газу до Італії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вчора президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон у новій телефонній розмові продовжили обговорення ситуації навколо України.
Лідери обговорили російські пропозиції щодо "гарантій безпеки". Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проекти угод про "гарантії безпеки", після чого визначиться зі своїми подальшими діями.
МЗС Росії опублікувало проекти договору між Росією та США про так звані "гарантії безпеки" та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО 17 грудня минулого року.