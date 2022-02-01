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Итальянский премьер Драги и Путин провели переговоры: обсуждали Украину

Итальянский премьер Драги и Путин провели переговоры: обсуждали Украину

Киев • УНН

 • 12402 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, чтобы обсудить кризис вокруг Украины и двусторонние отношения, говорится в заявлении офиса Драги во вторник, передает УНН.

Детали

Два лидера согласились с необходимостью найти "устойчивое и прочное" решения украинского кризиса и восстановить "климат взаимного доверия", говорится в заявлении.

Драги отметил важность снижения напряженности в Украине "в свете серьезных последствий, которые может иметь дальнейшая эскалация кризиса".

Российский Кремль в пресс-релизе заявил: "В связи с выраженным Марио Драги беспокойством развитием ситуации вокруг Украины Владимир Путин дал оценку действиям Киева, который уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по политическим аспектам урегулирования внутриукраинского конфликта. Отмечена необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер.

Кроме того, стороны затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня, касающихся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях.

"Владимир Путин подтвердил готовность и в дальнейшем обеспечивать стабильные поставки российского природного газа в Италию", - говорится в сообщении.

Напомним

Вчера президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в новой телефонной беседе продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины.

Лидеры обсудили российские предложения по "гарантиям безопасности". Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о "гарантиях безопасности", после чего определится со своими дальнейшими действиями.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о так называемых "гарантиях безопасности" и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года.

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