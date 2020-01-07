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Італійський авіаперевізник скасував низку рейсів з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Італійський авіаперевізник Ernest Airlines, який раніше був позбавлений ліцензії, за останні два дні (5 та 6 січня) скасував чотири рейси зі Львова, Києва та Одеси. Про це пише УНН із посиланням на портал Avianews.

Спочатку, у неділю, 5 січня скасували рейс EG 544 з Одеси до Рим. Наступного дня, 6 січня, були скасовані ще 3 рейси: EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.

Avianews, посилаючись на сервіс для відстежування перельотів flightradar24 зазначає, що з чотирьох літаків, які є у флоті Ernest Airlines, половина була відправлена до аеропортів, що ніяк не пов’язано з попередньою маршрутною мережею лоукосту.

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Видання пише, що раніше в Ernest Airlines повідомили, що йде робота з італійською авіаційною владою для врегулювання ситуації та відкликання рішення про призупинення ліцензії.

У разі, якщо авіакомпанія не зможе домогтися відновлення польотів, на звільнені частоти може претендувати Ryanair.

Нагадаємо, 1 грудня з Берліна до Києва не змогли вилетіти 49 українців.

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