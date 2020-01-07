Італійський авіаперевізник скасував низку рейсів з України

КИЇВ. 7 січня. УНН. Італійський авіаперевізник Ernest Airlines, який раніше був позбавлений ліцензії, за останні два дні (5 та 6 січня) скасував чотири рейси зі Львова, Києва та Одеси. Про це пише УНН із посиланням на портал Avianews.