Итальянский авиаперевозчик отменил ряд рейсов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines, который ранее был лишен лицензии, за последние два дня (5 и 6 января) отменил четыре рейса из Львова, Киева и Одессы. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Avianews.
Сначала, в воскресенье, 5 января отменили рейс EG 544 из Одессы в Рим. На следующий день, 6 января, были отменены еще 3 рейса: EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.
Avianews, ссылаясь на сервис для отслеживания перелетов flightradar24 отмечает, что из четырех самолетов, которые есть во флоте Ernest Airlines, половина была отправлена в аэропорты, что никак не связано с предыдущей маршрутной сетью лоукоста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госкино предоставит более 2 млн грн на фильм о катастрофе самолета рейса МН17
Издание пишет, что ранее в Ernest Airlines сообщили, что идет работа по итальянской авиационными властями для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановлении лицензии.
В случае, если авиакомпания не сможет добиться возобновления полетов, на освободившиеся частоты может претендовать Ryanair.
Напомним, 1 декабря из Берлина в Киев не смогли вылететь 49 украинцев.