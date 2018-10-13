Італійські студенти спалили опудала віце-прем'єрів під час протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Студенти у десятках італійських міст влаштували акцію протесту проти планів уряду щодо фінансування освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
За даними агентства, акція пройшла приблизно в 50 містах країни. Близько 3 тисяч людей зібралися біля будівлі міністерства освіти у Римі, однак відомство відмовилося вступати упереговори із протестуючими.
Крім того, в Турині група демонстрантів спалила опудала міністр внутрішніх справ Італії і заступник прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні та міністра економічного розвитку, праці та соціальної політики, заступника голови Ради міністрів Луїджі Ді Майо. Сальвіні назвав акцію “огидною”.
Студенти вийшли на вулиці, протестуючи проти нестачі фінансування шкіл і освіти в цілому.
Як раніше інформував УНН, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено збільшення зарплат для вчителів – на 9%.
#Itália: Estudantes esquerdistas queimam fantoches dos líderes Salvini e Di Maio pic.twitter.com/8L0XrhJ1FL— RENOVA (@RenovaMidia) 12 жовтня 2018 р.