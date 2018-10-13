Итальянские студенты сожгли чучела вице-премьеров во время протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Студенты в десятках итальянских городов устроили акцию протеста против планов правительства по финансированию образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, акция прошла примерно в 50 городах страны. Около 3 тысяч человек собрались у здания министерства образования в Риме, однако ведомство отказалось вступать в переговорах с протестующими.
Кроме того, в Турине группа демонстрантов сожгла чучела министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Сальвини и министра экономического развития, труда и социальной политики, заместителя председателя Совета министров Луиджи Ди Майо. Сальвини назвал акцию “отвратительной”.
Студенты вышли на улицы, протестуя против нехватки финансирования школ и образования в целом.
Как ранее информировал УНН, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено увеличение зарплат для учителей — на 9%.
# Itália : Estudantes esquerdistas queimam fantoches dos líderes Salvini e Di Maio pic.twitter.com/8L0XrhJ1FL— RENOVA (@RenovaMidia) 12 октября 2018