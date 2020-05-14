Італійська Серія А оголосила дату відновлення чемпіонату

На екстреній нараді клубів Серії А, яка була проведена у відеоформаті, прийняли рішення відновити ігри чемпіонату Італії з 13 червня. Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичними протоколами про захист гравців.

Крім того, команди отримали від влади Італії дозвіл почати тренування з 18 травня.

Додамо, що у чемпіонаті Італії залишається провести 12 турів і 4 перенесені матчі, а також матчі півфіналу Кубка Італії і фінал турніру. Першість Серії А планують завершити до 2 серпня. Наразі лідером є “Ювентус”, який тільки на один пункт випереджає римське “Лаціо”.