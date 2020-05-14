Итальянская Серия А объявила дату возобновления чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Руководство итальянской футбольной серии А назвало дату возобновления соревнований, которые были приостановлении из-за пандемии коронавирусной болезни, передает УНН со ссылкой на сайт Серии А.
На экстренном совещании клубов Серии А, которая была проведена в видеоформате, приняли решение возобновить игры чемпионата Италии с 13 июня. Дата определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинскими протоколами о защите игроков.
Кроме того, команды получили от власти Италии разрешение начать тренировки с 18 мая.
Добавим, что в чемпионате Италии остается провести 12 туров и 4 перенесенные матчи, а также матчи полуфинала Кубка Италии и финал турнира. Первенство Серии А планируют завершить до 2 августа. Сейчас лидером является “Ювентус”, который только на один пункт опережает римское “Лацио”.