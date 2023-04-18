Італія зняла ембарго на продаж зброї в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Італія зняла ембарго на продаж зброї до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), йдеться в офіційній заяві, передає УНН.
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Рішення про відміну ембарго було ухвалено на засіданні кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.
Рішення було ухвалено після заслуховування докладної доповіді міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва.
Кабінет міністрів «відмінив те, що було встановлено попереднім урядом, і тому підтверджує, що експорт військової техніки до Об'єднаних Арабських Еміратів більше не підпадає під заборони, встановлені пунктами 5 та 6 статті Закону», йдеться у повідомленні.
Додамо
2021 року італійський уряд на чолі з тодішнім прем'єр-міністром Джузеппе Конте припинив продаж зброї ОАЕ через участь країни Перської затоки у війні в Ємені.
Ємен був охоплений насильством і нестабільністю з 2014 року, коли пов'язані з Іраном повстанці-хусити захопили більшу частину країни, включаючи столицю Сану.