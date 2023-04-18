Италия сняла эмбарго на продажу оружия в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Италия сняла эмбарго на продажу оружия в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), говорится в официальном заявлении, передает УНН.
Детали
Решение об отмене эмбарго было принято на заседании кабинета министров под председательством премьер-министра Джорджии Мелони, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.
Решение было принято после заслушивания подробного доклада министра иностранных дел и международного сотрудничества.
Кабинет министров «отменил то, что было установлено предыдущим правительством, и поэтому подтверждает, что экспорт военной техники в Объединенные Арабские Эмираты больше не подпадает под запреты, установленные пунктами 5 и 6 статьи закона», говорится в сообщении.
Добавим
В 2021 году итальянское правительство во главе с тогдашним премьер-министром Джузеппе Конте прекратило продажу оружия ОАЭ из-за участия страны Персидского залива в войне в Йемене.
Йемен был охвачен насилием и нестабильностью с 2014 года, когда связанные с Ираном повстанцы-хуситы захватили большую часть страны, включая столицу Сану.