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Актуальне
Італія зменшує права мігрантів на притулок в країні

Італія зменшує права мігрантів на притулок в країні

Київ • УНН

 • 667814 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Італія зменшує права мігрантів на притулок в країні в рамках нових обмежень на імміграцію. Про це пише УНН з посиланням на Reuters. 

Деталі

Уряд Італії схвалив законопроект у верхній палаті парламенту, який має на меті зменшити кількість мігрантів, які можуть претендувати на певну форму притулку.

Законопроект, який все ще потребує схвалення нижньої палати, щоб стати законом, був розроблений після того, як біля південних берегів Італії в лютому розбився човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло понад 90 осіб.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що законодавство, яке передбачає посилення термінів ув’язнення для незаконних перевізників мігрантів, спрямоване на те, щоб переконати людей не довіряти таким перевізникам та не намагатися нелегально потрапити до Італії.

Критики кажуть, що законопроект є репресивним і не зупинить потік мігрантів, які шукають кращого життя в Європі, а натомість змушуватиме все більше людей залишатися в країні нелегально.

Серед найбільш оскаржуваних заходів – рішення про скасування дозволів на проживання "особливого захисту", які влада може пропонувати мігрантам, які не мають права на притулок, але стикаються з гуманітарними ризиками на батьківщині або мають родинні зв’язки в Італії.

Законопроект також припиняє фінансовані державою курси італійської мови та скасовує юридичні консультації для мігрантів, розміщених в офіційних центрах прийому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британія очікує, що цього року до 56 000 іммігрантів прибудуть до країни на невеликих човнах

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