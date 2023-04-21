Италия уменьшает права мигрантов на убежище в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Италия уменьшает права мигрантов на убежище в стране в рамках новых ограничений на иммиграцию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительство Италии одобрило законопроект в верхней палате парламента, который имеет целью уменьшить количество мигрантов, которые могут претендовать на определенную форму убежища.
Законопроект, который все еще нуждается в одобрении нижней палаты, чтобы стать законом, был разработан после того, как у южных берегов Италии в феврале разбилась лодка с мигрантами, в результате чего погибло более 90 человек.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что законодательство, которое предусматривает ужесточение сроков заключения для незаконных перевозчиков мигрантов, направлено на то, чтобы убедить людей не доверять таким перевозчикам и не пытаться нелегально попасть в Италию.
Критики говорят, что законопроект является репрессивным и не остановит поток мигрантов, которые ищут лучшей жизни в Европе, а вместо этого будет заставлять все больше людей оставаться в стране нелегально.
Среди наиболее оспариваемых мер – решение об отмене разрешений на проживание "особой защиты", которые власти могут предлагать мигрантам, которые не имеют права на убежище, но сталкиваются с гуманитарными рисками на родине или имеют родственные связи в Италии.
Законопроект также прекращает финансируемые государством курсы итальянского языка и отменяет юридические консультации для мигрантов, размещенных в официальных центрах приема.
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