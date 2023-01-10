Італія затримує постачання системи ППО Україні через технічні проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони, але затримує відправку через технічні проблеми. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Голова МЗС країни заявив це після того, як італійська газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування щодо вартості та брак обладнання. Зокрема, Італія працює разом з Францією над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.
Цитата
“Немає гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб інструменти працювали, і військове командування працює над цим”, — сказав він.
Доповнення
Італійські ЗМІ повідомили, що італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому.
Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявляв, що уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні.