Італія затримує постачання системи ППО Україні через технічні проблеми

Деталі

Голова МЗС країни заявив це після того, як італійська газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування щодо вартості та брак обладнання. Зокрема, Італія працює разом з Францією над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.

Цитата

“Немає гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб інструменти працювали, і військове командування працює над цим”, — сказав він.

Доповнення

Італійські ЗМІ повідомили, що італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому.

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявляв, що уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні.