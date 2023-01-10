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Італія затримує постачання системи ППО Україні через технічні проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони, але затримує відправку через технічні проблеми. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Італія затримує постачання системи ППО Україні через технічні проблеми

Деталі

Голова МЗС країни заявив це після того, як італійська газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування щодо вартості та брак обладнання. Зокрема, Італія працює разом з Францією над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.

Цитата

“Немає гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб інструменти працювали, і військове командування працює над цим”, — сказав він.

Доповнення

Італійські ЗМІ повідомили, що італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому.

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявляв, що уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні.

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