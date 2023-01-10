Италия задерживает поставки системы ПВО Украине из-за технических проблем

Детали

Глава МИД страны заявил это после того, как итальянская газета La Repubblica сообщила, что решение о поставках нового оружия в Украину было отложено до следующего месяца из-за политической напряженности, соображений относительно стоимости и нехватки оборудования. В частности, Италия работает вместе с Францией над решением вопросов, предшествующих развертыванию SAMP/T.

Цитата

“Нет тормоза... но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы инструменты работали, и военное командование работает над этим”, — сказал он.

Дополнение

Итальянские СМИ сообщили, что итальянское правительство одобрит новый пакет военной помощи не раньше, чем в феврале.

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что правительство Италии дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине.