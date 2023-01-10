Италия задерживает поставки системы ПВО Украине из-за технических проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Италия намерена поставить Украине систему противовоздушной обороны, но задерживает отправку из-за технических проблем. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Глава МИД страны заявил это после того, как итальянская газета La Repubblica сообщила, что решение о поставках нового оружия в Украину было отложено до следующего месяца из-за политической напряженности, соображений относительно стоимости и нехватки оборудования. В частности, Италия работает вместе с Францией над решением вопросов, предшествующих развертыванию SAMP/T.
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“Нет тормоза... но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы инструменты работали, и военное командование работает над этим”, — сказал он.
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Итальянские СМИ сообщили, что итальянское правительство одобрит новый пакет военной помощи не раньше, чем в феврале.
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что правительство Италии дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине.