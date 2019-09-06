Італія та Іспанія продовжили переможну ходу в кваліфікації до Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У перший змагальний день п’ятого туру відбіркового етапу відбувся ряд матчів, повідомляє УНН.
Збірна Іспанії у меншості в гостях зуміла здобути перемогу над Румунією — 1:2. За іспанців забивав Серхіо Рамос з пенальті і Пако, а за румунів відзначився Андоне. З 79 хвилини Льоренте отримав вилучення і залишив іспанців у меншості.
Натомість Італія в гостях здобула більш впевнену звитягу над Вірменією — 3:1. За переможців забив Белотті, Пеллегріні та ще одного разу Белотті.
Додамо, що Італія та Іспанія лідирують в своїх групах без втрати жодних очок — по 15.