Италия и Испания продолжили победное шествие в квалификации к Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В первый соревновательный день пятого тура отборочного этапа состоялся ряд матчей, сообщает УНН.
Сборная Испании в меньшинстве в гостях сумела одержать победу над Румынией — 1:2. У испанцев забивал Серхио Рамос с пенальти и Пако, а за румын отметился Андоне. С 79 минуты Льоренте получил удаление и оставил испанцев в меньшинстве.
Зато Италия в гостях одержала более уверенную победу над Арменией — 3:1. За победителей забил Белотти, Пеллегрини и еще однажды Белотти.
Добавим, что Италия и Испания лидируют в своих группах без потери никаких очков — по 15.