Італія розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Парламент Італії незабаром розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Вже незабаром Парламент Італії розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Сподіваємося на позитивне рішення», - сказав Шмигаль.
Окрім того, він повідомив про головні результати візиту до Італії.
• Відбулася велика Конференція з відновлення, за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, за участю понад 500 італійських компаній. Вони зацікавлені інвестувати в Україну.
• У межах Конференції підписали шість меморандумів про співпрацю у сфері екології, промисловості, логістики, енергетики.
• Київщина та Харківщина домовилися про патронат з італійськими регіонами-партнерами.
• Домовилися й очікуємо на додатковий 1 млрд євро фінансування проектів відновлення від італійського експортно-кредитного агентства SACE.
• Намітили перспективи співпраці в галузі ВПК. Зокрема, щодо виробництва компонентів систем ППО для протидії ворожим дронам.
• Розраховуємо на якнайшвидшу передачу Україні зброї, яка входить до шостого пакету італійської військово-технічної допомоги.
• Обговорили шляхи імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського.
• Переконалися в рішучій підтримці Італією наших євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень.
Доповнення
Шмигаль зустрівся з Папою Римським. Він передав фотоальбом про злочини рф і розповів про погляд України на шлях до миру.