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Італія розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Італія розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 266643 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Парламент Італії незабаром розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«Вже незабаром Парламент Італії розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Сподіваємося на позитивне рішення», - сказав Шмигаль.

Окрім того, він повідомив про головні результати візиту до Італії.

• Відбулася велика Конференція з відновлення, за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, за участю понад 500 італійських компаній. Вони зацікавлені інвестувати в Україну.

• У межах Конференції підписали шість меморандумів про співпрацю у сфері екології, промисловості, логістики, енергетики.

• Київщина та Харківщина домовилися про патронат з італійськими регіонами-партнерами.

• Домовилися й очікуємо на додатковий 1 млрд євро фінансування проектів відновлення від італійського експортно-кредитного агентства SACE. 

• Намітили перспективи співпраці в галузі ВПК. Зокрема, щодо виробництва компонентів систем ППО для протидії ворожим дронам.

• Розраховуємо на якнайшвидшу передачу Україні зброї, яка входить до шостого пакету італійської військово-технічної допомоги.

• Обговорили шляхи імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

• Переконалися в рішучій підтримці Італією наших євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень.

Доповнення

Шмигаль зустрівся з Папою Римським. Він передав фотоальбом про злочини рф і розповів про погляд України на шлях до миру.

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