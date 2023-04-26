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Італійське агентство SACE готове виділити ще 1 млрд євро Україні

Італійське агентство SACE готове виділити ще 1 млрд євро Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Експортно-кредитне агентство Італії готове виділити ще 1 млрд євро для України, аби підтримати торговельно-фінансові операції. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Експортно-кредитне агентство Італії на додачу до лінії в 500 млн євро готове виділити ще 1 млрд євро, аби підтримати торговельно-фінансові операції», - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує на активну участь Італії у відновленні та очікує від італійського агентства SACE підтримки в розмірі 1 млрд євро.

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